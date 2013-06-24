Ramazan'da Sucuk ve Pastırmaya Zam Beklenmiyor

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan sucuk içi, sucuk ve pastırmaya büyük ilgi olduğunu söyleyen Şaban Ünlü, geçtiğimiz günlerde ete yüzde 5’lik bir zam yapıldığını hatırlattı. Ünlü, yapılan bu zammın sucuk ve pastırmayı etkilemeyeceğini belirterek, “Şu anda üreticilerin stoklarında yeterli miktarda ürün bulunuyor. Ayrıca bazı üreticilerimiz tarafından da kampanyalar yürütülüyor. Bu nedenlerden dolayı sucuk ve pastırmaya zam olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.