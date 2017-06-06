Ramazan’ın gözdesi tarihi mekanlar

Kişileri eski Ramazanlar’a götüren bu tarih kokan lokasyonlar, sadece iftar ve sonrasında dolmakla kalmıyor, gezi ve dinlence mekanları olarak da kullanılıyor.

Kayseri’de kısa süre önce turizmin hizmetine açılan “Tarihi Kayseri Mahallesi” de 300 yıl öncesine uzanan evleri, aynı anda bin 500 kişiye yemek organizasyonu düzenlenebilen avlusu, iftar sonrası etkinlikleri ve konaklama imkanları ile bu Ramazan yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Proje işletmecisi Erkekoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talha Erkek, Kayseri ile sınırlı kalmadan tüm Kapadokya ve İç Anadolu’da tarihi değerler ve kültüre önem veren kitleyi kendilerine çekmeye çalıştıkları projelerinde, Ramazan’ın büyük önemi olduğunu belirtti.

Talha Erkek, Ramazan’da özellikle iftar sofraları ve sonrası eğlencelerinde kişileri geçmişe götüren, tarihi dokuyu hissettiren mekanların kültürel değerlerimize sahip çıkmak açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Kayserililer’in ve dışarıdan gelen konuklarımızın ilgisi, Türk milletinin ne olursa olsun değerlerini her zaman koruduğu ve koruyacağını gösteriyor. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” dedi.