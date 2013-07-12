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Ramazan'ın İlK Cuma Namazına Büyük İlgi

Kayseri’de, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan'ın İlK Cuma Namazına Büyük İlgi
Hunat Camii'nde yer bulamayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını avluda kıldı. Vatandaşlar, havanın çok sıcak olması nedeniyle namaz kılmak için gölge yerleri seçmeye özen gösterdi.
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