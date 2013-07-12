Hunat Camii'nde yer bulamayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını avluda kıldı. Vatandaşlar, havanın çok sıcak olması nedeniyle namaz kılmak için gölge yerleri seçmeye özen gösterdi.
Ramazan'ın İlK Cuma Namazına Büyük İlgi
Kayseri’de, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti.
12 Temmuz 2013 Cuma 18:09
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