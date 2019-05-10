Ramazan’ın ilk cuması camiler doldu taştı

Kayseri’de kent merkezindeki camiler Ramazan’ın ilk Cuma namazında dolup taştı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazına akın eden Kayserililer, cami içlerinde yer olmayınca avlusunda ve bahçesinde namaz kıldı. Cuma hutbesinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılki Ramazan ayı teması olan 'Ramazan ve İnfak' konusu işlendi. Cami imamı tarafından okunan hutbede; “İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla müminin kendi servetinden harcama yapmasıdır. Eşine, dostuna, akrabalarına, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmasıdır. Allah’ın kendisine lütfettiği zenginlikten başkalarını da faydalandırmasıdır. Kardeşinin gönlünü yapması, olmayana yardım etmesi olana da ikram etmesidir. Ramazan ayı, infak, yardımlaşma ve paylaşma adına eşsiz bir fırsattır. Rabbimize kulluğumuzu farklı amellerle sergilediğimiz bu Ramazan günlerinde, zekât ve sadaka-i fıtr gibi malî ibadetlerimizle ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim. Kardeşlerimizin dertlerine derman olalım. Yardımlarımızı gösterişten uzak, yalnızca Rabbimizin rızasını kazanmak için yapalım. Yardım yaparken kardeşimizin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınalım” denildi.



Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan etkinliklerle infak konusu her yönüyle gündemde tutulacak, konu hakkında duyarlılık oluşturulmaya çalışılacağı, böylelikle yardımlaşma ve paylaşma bilincinin canlı tutulmasına ve infak ahlakının daha da yaygınlaşmasına gayret edileceği vurgulandı.

