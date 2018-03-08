Rayların sultanları görevlerini heyecanla yapıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında hizmete açılan raylı sistem hattında vatmanlık yapan 7 kadın, görevlerini başarılı bir şekilde icra ediyor. Sabahın erken saatlerinde istasyonlarına gelerek görevlerinin başına geçen kadın vatmanlardan Fatma Seda Demirayak ve Emine Taş da, yaptıkları işin heyecanını yaşıyor.



"Kadınlara çalışma imkanı verdikleri zaman çok güzel işler başarabiliyorlar"

3 senedir vatmanlık yapan 27 yaşındaki Fatma Seda Demirayak, işini çok sevdiğini söyleyerek, "Yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Sabahtan akşama kadar burada çalışıyoruz. Bayan çalışanlarına değer veren bir şirkette çalışıyorum. Amirlerimiz ve kontrol merkezinde çalışan ağabeylerimiz çok iyiler. Her kadının elinde ekonomik bir gücünün olması gerekiyor. Kadın çalıştığı zaman gerçekten farklı oluyor ve kadınlara çalışma imkanı verdikleri zaman kadınlar çok güzel işler başarabiliyorlar. En azından denemeliler ve kendilerine güvenmeliler" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kadın vatman 28 yaşındaki Emine Taş da, "Sabah saat 7 gibi geliyorum ve bütün güvenlik kontrollerini yaptıktan sonra aracımızı depodan çıkarıyorum. İldem-Organize hattı üzerinde çalışıyorum. İldem’de 20, organize sanayi bölgesinde de 45 dakika dinlenme molamız var. Molalarımızda arkadaşlarımızla beraber dinleniyoruz ve sohbet ediyoruz. Akabinde de tekrardan belirlenen saatlerimizde sefere çıkıyoruz. Gün içerisinde 8 saat boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Kayseri Ulaşım AŞ köklü bir firma ve bayan çalışanlarına değer veren bir şirket. Biz burada 7 bayanız" şeklinde konuştu.

İHA

