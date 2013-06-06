Raylı Sistem Sefer Saatleri Değişti

Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşımda devrim yapan projesi raylı sistem, 2. ve 3. etap çalışmalarıyla büyüyor. 2. ve 3. etapta inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ederken mevcut hatta da bir takım çalışmalar olacak. Bu kapsamda Talas hattı fakülte bağlantısı arasında yapılacak makas bağlantısı için raylı sistemin sefer aralıkları uzayacak. 06 Haziran Perşembe gününden itibaren seferler, makas çalışması sonuçlanana kadar 09.00 -16.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla yapılacak.

Vatandaşların mağdur olmamaları için; işe gidiş ve iş çıkış saatlerinde raylı sistem normal seferlerine dönerken, hafta sonu gerçekleşecek SBS sınavı dolayısıyla 8 Haziran Cumartesi de seferlerde bir aksama olmayacak.