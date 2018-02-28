Reformlar vergi bilincini artıracak

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla 26 Şubat-4 Mart dönemi bu yıl "Vergi Haftası" olarak kutlanıyor.

Derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki vergi mükellefi sayısı ocak ayı itibarıyla 10 milyon 613 bin 455 kişi olarak kayıtlara geçti. Ülkede 1 milyon 883 bin 698 gelir vergisi, 2 milyon 712 bin 460 gelir stopaj, 1 milyon 882 bin 297 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 764 bin 310 kurumlar, 775 bin 487 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 595 bin 203 katma değer vergisi mükellefi buluyor.

Maliye Bakanlığının çalışmalarıyla vergi tahsilat oranları her geçen yıl yükselirken, vergi kaçakçılığının ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için denetim çalışmaları devam ediyor.

Diğer taraftan vergiye gönüllü uyum seviyesinin yükseltilmesi ve vergilemede öngörülebilirliğin artırılması amacıyla birçok önemli düzenleme hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığınca vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi getirilirken, kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanların 2018 yılında verecekleri gelir vergisi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i kadar daha az vergi ödemesinin önü açıldı.

Böylece, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren uyumlu mükelleflere ödüllendirme yönünde önemli bir düzenleme hayata geçirilmiş oldu.

İzaha davet müessesesini de hayata geçiren Bakanlık, izahı uygun bulunan mükelleflerin gereksiz yere incelenmesinin ve takdir komisyonuna sevk edilmesinin önüne geçti. Vergi idaresinin yaptığı tespitleri onaylaması halinde ise mükelleflere 15 gün içinde beyanname vererek ödeme hakkı tanındı.

Söz konusu düzenlemeyle idare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması ve idarenin kaynaklarını daha etkin ve verimli alanlara kullanmasının sağlanması amaçlandı.

Diğer taraftan vergiye uyumlu mükelleflere borçlarını daha uygun koşullarla taksitlendirme imkanı getirilirken, mükelleflerin mali yapılarını iyileştirmek, kayıtlı ekonomiyi desteklemek amacıyla yapılandırma ve matrah artırımı uygulamaları hayata geçirildi.

Bu kapsamda, Ağustos 2016'da yasalaşan 6736 sayılı ve Mayıs 2017'de yasalaşan 7020 sayılı yapılandırma kanunlarıyla mükelleflere önemli bir kolaylık sağlandı.

Reform niteliğinde düzenlemeler

Öte yandan Türkiye'de vergi sisteminin daha da etkinleştirilmesi, ekonominin rekabetçi yapısının güçlendirilmesi ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması amacıyla bu yıl reform niteliğinde yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.



Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle vergi tabanını genişleten, vergiye uyumu kolaylaştıran, öngörülebilirliği artıran, yatırımı, katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen, mükellef odaklı, etkin, verimli ve daha adil bir vergi sistemi amaçlanıyor.

AA

