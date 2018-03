Rektör Güven, basın mensuplarıyla buluştu

Talas Kasap-a Restoran’da yapılan toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Akın Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Fikret Kara ve Talat Hakan Erdem, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Yavuz Navruz, Basın-Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda basın çalışanı katıldı.Toplantıda konuşma yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Yavuz Navruz, Kayseri denilince akla ilk olarak Erciyes dağının, ikinci olarak da Erciyes Üniversitesi’nin geldiğini belirtti. Navruz “Erciyes Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda Anadolu’nun parlayan yıldızı idi ama zaman geçtikçe Anadolu’nun parlayan yıldızı büyüdü gelişti. Türkiye’nin dışına çıktı. Şu anda baktığımızda dünyadaki üniversiteler arasında her geçen gün çıtayı biraz daha yukarıya çıkarması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Hocalarımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Üniversitenin önümüzdeki günlerde daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz” dedi.Erciyes Üniversitesi’nin Anadolu üniversitesi olma vasfının çok ötesinde, Türkiye’nin büyük üniversitelerinden birisi olduğunu kaydeden Rektör Muhammet Güven, “ Artık Erciyes Üniversitesi her yerde diyebiliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde tanınan ve bilinen bir üniversite haline geldik. Son yıllarda birçok alanda büyük başarılar göstermeye başladık. Özellikle web sayfamızı ve bilboardlarımızı takip eden arkadaşlar biliyordur. Hemen her hafta mutlaka orada yeni bir başarı yer alıyor. Bu başarılardan en önemlisi ve en prestijlisi 10 Araştırma Üniversitesi içerisinde yer almamızdır. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında araştırma üniversitesi olan Anadolu’da tek il Kayseri ve tek üniversite ise Erciyes Üniversitesi’dir. Anadolu temsil eden tek üniversite olarak bunu da hak ediyoruz.” şeklinde konuştu.Üç yıldır üst üste 5-9 yaş grubu teknoparklar içerisinde birinci olduklarını belirten Rektör Güven, “Tüm teknoparklar içerisinde de ilk beşte yer alıyoruz. Üniversitemizin başka başarıları da var. Yakında belki gördünüz. En yeşil üniversiteler arasında Türkiye’den altıncı sıradayız. Girişimcilik sıralamasında ilk 20 içerisinde yar alıyoruz. Uluslararası sıralama kuruluşlarının yaptığı sıralamalar var. Dünya çapında değer gören 10 tane sıralama kuruluşu var. Biz bu 10 sıralama kuruluşundan 8’inde sıralamaya girmiş bulunmaktayız. Tabi ki hedeflerimiz daha büyük. Daha üst sıralarda inşallah yer alacağız. Alan bazında değerlendirdiğimizde çok daha yüksek yerlerde yer aldığımız alanlarda var. Önümüzdeki hafta YÖK’te bir toplantı var. Orada da sıralamalar açıklanacak. Zannedersem tıp alanında Türkiye’de 3. sırada görünüyoruz. Başka derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde de tıp, sağlık ve mühendislik alanında da ilk 2’de, 5, 6, 7 ve 8’lerde yer aldığı alanlar var.” açıklamasında bulundu.Erciyes Üniversitesi başarısının bir tesadüf olmadığını ve devamlılık göstererek bunu ispat ettiğini vurgulayan Güven sözlerini şöyle tamamladı;”Bu hafta başka bir sıralama daha yayınlandı. Dünyada yapay zekâ çalışan kurum ve kuruluşlar sıralandı. Microsoft’un birinci olduğu bir sıralamada Erciyes Üniversitesi olarak 82. sıradayız. Türkiye’den bu sıralamaya giren tek kurumuz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki! Erciyes Üniversitesi şu anda Kayseri’nin tanıtımı açısından en büyük değerlerinden birisidir. Belki de en büyüğü olduğunu söyleyebiliriz. Kayseri’de bilindiğinden daha büyük bir yerdeyiz. Artık Erciyes Üniversitesi bir taşra üniversitesi, bir Anadolu üniversitesi olarak değerlendirilmiyor. Türkiye’nin büyük üniversitelerden biri olarak değerlendiriliyor. Bizlerde bunun bir mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah Erciyes Üniversitesi daha iyi yerlere gelecektir. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de inşallah Erciyes Üniversitesi başarılarıyla, şehre katkılarıyla, ülkeye katkılarıyla konuşulmaya devam edecektir.”