Rektör Sabuncuoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Davet üzerine, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Bahçeşehir Koleji’nde öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, okulun konferans salonunda yaptığı sunumda, dünyanın hızla değişmekte ve gelişmekte olduğunu vurguladı.



Hızla değişen ve gelişen dünyada artık bir kişinin tek başına başarılı olmasının çok zor olduğunu, değişen dünyada başarılı olmak isteyen herkesin ekip çalışmasına yatkın, iyi bir medya okuryazar, gelişen teknolojiyi iyi derecede kullanabilen, değişime açık, girişimci, yenilikçi, fikir üreten, her duruma uyum sağlayabilen ve mobil olması gerektiğini anlattı.



Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Sabuncuoğlu, sorular üzerine Abdullah Gül Üniversitesi hakkında bilgiler verdi.



Sunumun ardından okul yönetimi ve öğretmenler eşliğinde okuldaki laboratuvarları gezen Sabuncuoğlu’na öğrenciler, ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalara katıldıkları ve katılmayı hedefledikleri “Tornado” adlı robotu tanıttı.



Öğrenciler ve okul yönetimi Sabuncuoğlu’na sunumundan dolayı, günün anısına teşekkür plaketi ve çiçek verdi.



Aynı gün, Bahçeşehir Koleji’nin robot tasarım ekibindeki öğrenciler, öğretmenleri, okul yönetimi eşliğinde AGÜ’ye gelerek Senato Odasında projelerini Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AGÜ Makine, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyelerine sunum yaparak tanıttı.



AGÜ Öğretim Üyeleri ile projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunan öğrenciler, onlardan akademik destek ile kampüste çalışma ortamı talebinde bulundu. Öğrenciler beraberlerinde getirdikleri proje kapsamında yaptıkları “Tornado” adlı robotu da tanıttı.



Rektör Sabuncuoğlu ve öğretim üyeleri, öğrencilere gerek akademik gerekse kampüsteki olanakları kullanabilmeleri konusunda gerekli desteği sağlayacaklarını dile getirdi.



Öğrenciler daha sonra Rektör Sabuncuoğlu, Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci ve öğretim üyeleri ile hatıra fotoğrafları çektirdi.