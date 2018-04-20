"Rıza esaslı kentsel dönüşüm yapıyoruz"

Ziyagökalp Mahallesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, basın mensupları, çok sayıda davetli ve mahalle halkı katıldı.

“Gayret, emek, kentsel dönüşüm “

Basın mensuplarına görsel brifing veren Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, programda yaptığı açıklamasında şöyle konuştu; “Kocasinan Belediyesi olarak ilçe düzeyinde gerçekleştirdiğimiz bölgenin temel ihtiyaçları ne var ise bu ihtiyaçlara göre dönüşüm yapıyoruz. Şehrimize değer katacak ve mahalle halkına hizmet edecek kentsel dönüşüm uyguluyoruz. Kentsel dönüşüm ile birlikte, okullar, sosyal donatıları ve her ihtiyacı sağlayıp kentsel dönüşümü noktalayacağız. Gelmiş olduğumuz noktada 8 tane kentsel dönüşümün anlaşmalarının yüzde 90’nı aştığımızı çok rahat söylüyoruz. Ama arkasında büyük bir emek var, gayret var. “

80 dönüm yeşil alan olacak

Kentsel dönüşüm konusunun üç tarafı olduğuna işaret eden Çolakbayrakdar şunları söyledi;

“Bir tanesi belediye tarafı, mülkiyet sahipleri ve kentsel dönüşümü yapacak olan yatırımcılar. Eğer bu üçlü arasında işlemler hızlı olursa kentsel dönüşüm hızlıca tamamlanıyor. Allah izin verirse Kocasinan Akademi tesisleri ile bütün ilçemizi ve kentsel dönüşüm merkezlerimizi donatacağız. Hızlı değişim işte bu üç tarafın bir araya gelmesiyle mümkün oluyor. İnşallah bu çalışmalar dâhilinde hep beraber daha gelişmiş çağdaş Kocasinan’ı inşa edeceğiz. Ziya Gökalp, kentsel dönüşüm tamamlandığında 80 bin dönümlük bir yeşil alana kavuşacak. Projenin yüzde 30’u yeşil alan olacak. 2 okul, iki tane sosyal tesisimiz yapılacak.”

Ziyagökalp mahallesinde kentsel dönüşümün yüzde 80’nini kamuya ait olduğunu, yüzde 20’nin ise konut ve ticarete ayrıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “ Yani birilerinin oturduğu yerden bazılarının konuştuğu gibi kentsel dönüşüm projeleri farklı tabirlerle değil, hakikaten bölgenin ihtiyacını karşılayacak şehre yeni mekânlar kazandıracak ihtiyaçları karşılayacak kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Oturduğumuz yerden değil her bölgede yerleşim alanlarında vatandaşları tek tek dinleyerek o bölgenin ihtiyaçlarını çözecek kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçiriyoruz. Rıza esaslı çalışmalarımızın tamamı gerçekleşiyor” dedi.

“Kentsel dönüşüm 3 yıl sürüyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, kentsel dönüşüm tanıtım programında yaptığı konuşmasında şöyle konuştu; “ Parsel bazlı ranta dönüşen bir iş yaptırmayalım diye kentsel dönüşüm işini hep beraber ele aldık. Bölgesel alanda gerçek manada dönüşüm yapayı hedefledik. Büyükşehir Belediyesi ve hizmet alanı içerisindeki ilçeler olarak böyle düşündük. İlk yaptığımız iş kentsel dönüşüm mastır planını hazırlamak oldu. Kentsel yapım çalışması enaz 3 sene sürüyor. Eğer sosyal alanı bu bölgede çözemezseniz o proje bir ayağı değil birkaç ayağı çukurda kalır. Bu projelerin en başında yol ve ulaşım ihtiyacı geliyor. İşte mühendislik planlama burada ortaya çıkıyor. Eğer yönetici geleceği görüyorsa işte o zaman yöneticidir. Zamanında Kocasinan Belediye Başkanlığım döneminde başlattığım yolu Ahmet başkanım devam ettirdi yol çalışıyor. “

“Dağı yeşile boğacağız”

Yol medeniyet olduğuna işaret eden Başkan Çelik konuşmasını şu şekilde tamamladı;

“Yapılan yol sayesinde bu alanda kentsel dönüşüm imarlı şekilde başladı. Bir müjdeyi buradan vermek istiyorum, Bölge hastanesine ulaşım için birden fazla raylı sistem hattı tespit ettik. Bu yol üzerinden 3 hastaneyi birbirine bağlayacak bir toplu taşım omurgasının çalışmasını sağlayacağız. Elektrikli otobüsler bu hatta çalışacak. Bu bölgede bir başka önemli konuda yeşil alan. Keykubat kent ormanı projemizde 1 milyon 200 bin metre karelik devasa bir kent ormanı için çalışmaları başlatıyoruz. Proje daha başlamadan bu işin duayeni tarafından en iyi proje ödülünü aldı. 29 Nisan’da 15 bin ağacı bir ıslık, bir düdük startı verip aynı anda dikeceğiz. Biz daha önce çukurları açacağız. Öğrenciler bölge halkı ile hep beraber ağaçları dikeceğiz. Bu kocaman dağı yeşile boğacağız. Bir anda yüksek ağaçların dikilerek dağın yeşile boyanması Türkiye’de bir ilk çalışma olacak. Keykubat kent parkı, Ziyagökalp kentsel dönüşümüne ayrı bir renk, caziplik katacak.”

Haber- Foto; Ramazan Karakuş / Remzi Yıldırım









