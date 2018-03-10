Robotların yarışına Kayseri Tornado’yla katılıyor

Kayseri Bahçeşehir Koleji, İİlk defa İstanbul'da yapılacak olan bu yarışmada Tornado, iyi tasarlanmış robotları ile dikkat çekmek dışında, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de insanlara ilham veriyor.



FIRST HAKKINDA

FIRST Robotics Competition, FIRST vakfının her sene lise öğrencilerine yönelik düzenlediği uluslararası bir robot yarışmasıdır. Katılımcı takımların altı haftalık bir süre içerisinde tırmanma, top atma, tahtirevallide dengede durabilme gibi çeşitli görevleri yerine getirebilecek robotlar tasarlaması gerekir. Görevler, her sene FIRST vakfının belirlediği temaya göre değişmektedir. Yeni tema her sene ocak ayında açıklanır. Bundan sonra takımlar robotlarını inşa etmeye başlarlar ve altı hafta sonunda yarışırlar. FRC robotları FLL robotlarının göre daha büyük, daha karışık ve daha teknolojiktir. Ağırlığı 65 kiloya kadar ulaşabilen gerçek motorlar, sensörler ve mikroişlemciden oluşturulan bu robotlar lise öğrencilerine hiç olmadığı kadar gerçekçi bir mühendislik deneyimi yaşatmaktadır. Bu deneyimi yaşayan öğrenciler ise kodlama, 3D çizimler yapma, devre kurma, elektronik sistemler oluşturma gibi konularda bilgilenirler.

Kurum Haberi



