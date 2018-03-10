Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Robotların yarışına Kayseri Tornado’yla katılıyor

Her yıl FIRST ( For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Vakfı tarafından düzenlenen FRC (FIRST Robotics Competition) yarışmasında Kayseri'nin ilk Robotik takımı Tornado da yer alacak.

Robotların yarışına Kayseri Tornado’yla katılıyor
Kayseri Bahçeşehir Koleji, İİlk defa İstanbul'da yapılacak olan bu yarışmada Tornado, iyi tasarlanmış robotları ile dikkat çekmek dışında, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de insanlara ilham veriyor.

FIRST HAKKINDA 
FIRST Robotics Competition, FIRST vakfının her sene lise öğrencilerine yönelik düzenlediği uluslararası bir robot yarışmasıdır. Katılımcı takımların altı haftalık bir süre içerisinde tırmanma, top atma, tahtirevallide dengede durabilme gibi çeşitli görevleri yerine getirebilecek robotlar tasarlaması gerekir. Görevler, her sene FIRST vakfının belirlediği temaya göre değişmektedir. Yeni tema her sene ocak ayında açıklanır. Bundan sonra takımlar robotlarını inşa etmeye başlarlar ve altı hafta sonunda yarışırlar.  FRC robotları FLL robotlarının göre daha büyük, daha karışık ve daha teknolojiktir. Ağırlığı 65 kiloya kadar ulaşabilen gerçek motorlar, sensörler ve mikroişlemciden oluşturulan bu robotlar lise öğrencilerine hiç olmadığı kadar gerçekçi bir mühendislik deneyimi yaşatmaktadır. Bu deneyimi yaşayan öğrenciler ise kodlama, 3D çizimler yapma, devre kurma, elektronik sistemler oluşturma gibi konularda bilgilenirler. 
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.