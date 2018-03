Robotların yarışına Kayseri Tornado’yla katılıyor

Her yıl FIRST ( For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Vakfı tarafından düzenlenen FRC (FIRST Robotics Competition) yarışmasında Kayseri'nin ilk Robotik takımı Tornado da yer alacak.

10 Mart 2018 Cumartesi 11:49