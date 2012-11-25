Roma Dönemine Ait Eserler Çıktı

Develi İlçesi Havadan bölgesinde bir maden ocağında çalışan maden çavuşu Nazım Büyüköztürk Roma askerlerinin kullandıkları mızrakların ucunu buldu.

40 yıldan beri bölgedeki çeşitli madenlerde işçilik ve çavuşluk yapan Öztürk Romalıların yeraltı maden çalışmalarında kullandıkları aydınlatma aletleri ve çalıştırılan kölelerin başında duran muhafızlara ait çeşitli emarelere yeraltındaki maden işletmelerinde zaman zaman rastlandığını belirtti.

Madenciliğe ömrünü verdiğini belirten Öztürk, maden işletmeciliği de yapan Romalıların çok çevreci olduklarını belirterek, maden ocaklarında aranılan maden çeşidini bulup taban seviyesine kadar indiklerini ve alt zeminden başlayıp maden cürufunu yine dağın içerisinde bırakarak sadece işlenilecek madeni yüzeye çıkarttıklarına dikkat çekti.

Konu ile ilgili olarak konuşan Maden Mühendisi Abdullah Malkoçoğlu ise çinko ve kurşun havzası olarak bilinen bölgede, günümüz teknolojisi ile belirlenen rezervlerin, Roma dönemi maden ocakları rezervinin olduğu yerlerin aynı olduğuna dikkat çekti. “Yüz yıllar önce bölgemizdeki zengin maden rezervini tespit eden Romalıların bölgemizde çalıştırdığı bilinen bir çok maden ocağı bu gün bile hala ekonomiye kazandırılamamıştır” diyen Malkoçoğlu, M.Ö. 3000’li yıllardaki maden işletmeciliğinin bulgularına rastlanmasının doğal olduğuna dikkat çekti.