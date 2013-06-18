Rus Dili ve Edebiyatı mezuniyet töreni

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün 15. mezuniyet töreni gerçekleşti. Gerçekleşen törende bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Sevinç Üçgül; “Son istatistiklere göre İngilizce ve Almanca’dan sonra Rusça’yı konuşan kişi sayısı Türkiye’de üçüncü sırada yer almaktadır. Bunun yanında her yıl artan bir rakamla ortalama 5 milyon Rus turist Türkiye’de dinlenmektedir. Tüm bu gerekçelerden yola çıkarak Türkiye’de Rus dilinin öğretimi de aktüellik kazanmıştır. Bugün 12 Üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı bölüm olarak, 11 Üniversitede ise yabancı dil olarak okutulmaktadır.” dedi.

Törende mezun olan ve bölümünde ilk üç sıraya girme başarısı elde eden öğrenciler birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından toplu olarak kepler atılarak tören sona erdi.

Haber: Bünyamin Gültekin