Ruslar Erciyes’e hayran kaldı

Erciyes’in ziyaretçi kitlesinin geçen 5 sezondan bu yana sürekli artış gösterdiğini belirten Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, 2018’de kayak sezonunu ilk açan yerin Erciyes olması ve Moskova-Kayseri arasında direk uçuşların başlamasının, bu yılki turist artışını da önemli ölçüde tetiklediğini belirtti.

Cıngı, “Son sezon da özellikle yapmış olduğumuz altyapı hem de yatırımlarının çok ciddi anlamda faydasını görüyoruz. Tarihi bir Aralık ayı geçirdik. Türkiye’de kayak sezonu ilk başlatan kayak merkezi Erciyes’tir. 30 Kasım’da kayağa başladık ve kesintisiz devam ediyoruz. Ciddi bir ilgi ve alaka ile muhatabız. Hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen misafirlerimiz Erciyes'in emsalsiz havası ve son derece gelişmiş altyapısını kullanarak keyifli anlar yaşıyorlar. Bu yılın bir özelliği de Kayseri’de ilk kez Moskova-Kayseri hattında charter uçakların hizmet vermeye başlaması. Her hafta Cuma günü direk uçuşla Moskova’dan gelen misafirlerimizi karşılıyoruz. Böyle bir döngü ile elimizden geldiğince, sezon boyunca Rusya’dan misafirlerimizi ağırlayacağız” diye konuştu.



5 Rus kafilesi ağırlandı

Sezon başından bu yana Rusya’dan gelen 5 kafileyi ağırladıklarını kaydeden Cıngı, kış turizmine düşkün Rus turistlerin, Erciyes’teki hizmetten memnun kaldıklarını dile getirmelerinin, kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirtti.

Cıngı, “Rusya gibi özellikle kış sporlarına aşina ve bu işi Amerika’nın muhtelif meşhur kayak merkezlerinde yapan bir halk kitlesinin, Erciyes’in gördükleri tüm kayak merkezlerine göre artısı olduğunu dile getirmeleri bizi çok heyecanlandırıyor. Bu ifadeler, önümüzdeki sezonda daha fazla yabancı turist ağırlayacağımızın işaretleri. Yaptığımız ürün iyi olduğu için, misafirlerimiz de bu gelen altyapıdan memnun ve mutlu olarak ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

İHA

