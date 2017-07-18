Saadet Partisi’nden KGC’ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, heyete çalışmalarında başarılar diledi. Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş ise yaptığı açıklamada kente 1 yıl önce geldiğini ve Kayseri’nin gelişmesi için yapılacak projeleri medya ile sık sık paylaşacaklarını söyledi. Aktaş, “Alanya’dan geleli bir yıl oldu. Geçmişte de Kayseri’yi çok iyi biliyorum. Uzun zamandır Kayseri’yi inceliyoruz. Çok da güzel projelerimiz var. Özellikle Kayerimizin medyası oldukça geniş. Bu ciddi bir zenginlik. Basın ve medya hakikaten çok önemli. İnşallah bundan sonraki süreçlerde projelerimizi sizlerle paylaşırız. Bunlar biran önce hayata geçirilirse bence Kayserimiz çok daha güzel bir şehir olmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Kösedağ, heyet ile bir süre sohbet etti.