Saadet Partisinden KTO'ya Ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, KTO'ya gecikmeli de olsa bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu'na görevlerinde başarılar diledi. Arıkan, ''İyinin, doğrunun ve hayırlının hakim olması için mücadele vereceksiniz. Cenab-ı Hak bu noktada gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Bizler bu noktada sizlerin tavizsiz bir şekilde çalışacağınıza güveniyoruz. Zor ve veballi bir göreviniz var'' diye konuştu.

Mısır'daki olaylara da değinen Arıkan, şunları kaydetti:

''Mısır'da bu sabah 100'den fazla insan katledilmiş durumda. Gösteriler, Mısır'ın tamamına yayılmış durumda. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz için dua edelim inşallah. Siyonizmin oyununu Cenab-ı Allah başlarına geçirecektir. İnşallah o gün, bugündür diyoruz. Cenab-ı Allah oradaki insanların yardımcısı olsun inşallah.''

Ziyarette konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, 11 Mayıs'ta yapılan seçimlerle yönetime geldiklerini hatırlatarak, ''11 Mayıs'tan bu yana yeniden yapılanma çalışmamız devam ediyor. Bu süreci tamamladıktan sonra üyelerimizin haklarını, hukuklarını korumak, onların ticaret alanlarını genişletmek, Kayseri ve Türkiye ticaretine katkı sağlamak için çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Mısırdaki olaylara herkesin üzüldüğünü vurgulayan KTO Başkanı Hiçyılmaz, ''Bu coğrafyadaki insanlar niye bu haldeler diye de düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Oyuna gelindiği muhakkak ama oyuna gelenler de bizim insanlarımız. Mısır'daki olaylar, diğer yerlerdeki olaylara benzemiyor. Biraz farklılık arz ediyor. O da şu, seçimle iktidara gelmiş olan bir Cumhurbaşkanını al aşağı etmek darbe değildir de nedir, diye düşünüyorum. Buna darbe diyemeyenler, kendilerini demokrat olarak lanse eden insanlar veya ülkeler. Bu ülkeler nasıl oluyor da böyle birz harekete darbedir diyemiyorlar, diye düşündüğüm zaman bir neticeye varamıyorum. Mutlaka kendilerine göre bir sebebi vardır ama o zaman kendilerini demokrat olarak addetmemeleri gerekir diye düşünüyorum'' dedi.

Hiçyılmaz, ''Bu manada Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu çıkışların da ben demokrasi adına doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak nereye kadar gücü yeter, nereye kadar, ne yapar onu da bilemiyorum. İnşallah bu durum düzelir diye umut ediyorum ve keşke bizim Müslüman kardeşlerimiz de huzur içinde yaşarlar diyorum'' şeklinde konuştu.