Saadet’ten CHP’ye nezaket ziyareti

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP İl Başkanı Ümit Özer’i ziyaret etti.

Arıkan ve ekibine yapmış oldukları ziyaretten ötürü teşekkür eden CHP İl Başkanı Ümit Özer; “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim çizgimiz belli. Tek adamdan yana olmayan, demokrasiden yana olan herkes ile uyumlu bir çalışma içeresinde olmaya gayret ediyoruz. Siyasi görüşe bakmadan bir bütün halinde ülkemiz için doğru işler yapmak istiyoruz.” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan ise kısa bir süre önce gerçekleştirilen kongreden sonra il başkanlığına seçilen Özer’e ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak; “Bugün Türkiye’deki en büyük sıkıntılardan birisinin kutuplaşma olduğunu düşünüyoruz. Maalesef Cumhuriyet tarihinden bu tarafa belki de siyasi partiler arasında en fazla gerginliğin olduğu, liderler arasında en fazla çekişmenin olduğu günleri yaşıyoruz. Bunları kırabilme adına tüm siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Meclise uyum yasaların getirilmesi esnasında Sadet Partisi olarak bizim görüşlerimizi ‘Adil seçim, adil sistem’ isimli kitapçık haline getirdik. Bütün siyasi partileri tek tek ziyaret edeceğiz. CHP’den başladık. İnşallah Kayseri’nin, ülkemizin sorunlarını oturup konuşarak çözüm üretme noktasında elimizden geleni yapacağız. Siyasi partiler arasındaki en büyük problem konuşamama, bir araya gelememe. Biz Kayseri teşkilatı olarak böyle bir karar aldık. Bundan sonraki süreçte ziyaretlerimiz sürecek. Başka bir ülkemiz yok. Yanı bayımızda bir Suriye hadisesi var. Onların gideceği bir Türkiye var ama, Allah korusun bizim başımıza böyle bir şey gelirse gidecek bir yerimiz yok. Bu noktada adım adım yaklaşan bir tehlike var. Muhalefetiyle, iktidarıyla oturup bu sıkıntıları konuşarak atlatabiliriz. Temennimiz televizyon ekranlarında tek parti değil, birden fazla parti yöneticisinin aynı anda program yapması. İnşallah bunu başarabiliriz. 20 yıl öncesinde bu manzara yaşanıyordu ancak son yıllarda bunu yapamıyoruz. İnşallah bunu aşmak için ziyaretler yapıyoruz. Hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş



