Sabit İnce’den ‘Anadolu ve Azerbaycan Ağıtları’ kitabı

Hayattaki en büyük arzularından birisinin ağıtları derlemek, onları toplamak, onları dinlemek ve halk edebiyatımıza kazandırmak olduğunu belirten araştırmacı-yazar Sabit İnce, bu arzusunu gerçekleştirmek için kendi memleketi olan Nevşehir’den yola çıkarak Anadolu’yu karış karış gezmiş, ağıt yakan kişileri bulmuş ve öğrendiği ağıtları, ‘Anadolu ve Azerbaycan Ağıtları’ adlı son kitabında bir araya getirmiş.

Ağıt tarihi için önemli bir kaynak

Kitabın içerisinde ağıt kültürü için de önemli bir yere sahip olan Avşar ağıtlarına sıkça yer verilirken, tarih içerisinde toplumu derinden etkileyen olaylar için yakılmış ağıtlar da bulunuyor. Ağıt tarihi için önemli bir kaynak niteliğinde olan kitapta, eski ağıtçı ve ağıtlarının yanında günümüz ozanlarının yaktığı ağıtlara da çokça yer veriliyor. Kayseri’de özellikle Pınarbaşı’nda bulunan erkek ağıtçılarla tanışma imkanı bulduğunu belirten İnce, ağıtları genelde kadınların yaktığını ama Kayseri’de Avşar erkeklerinin de ağıt yakmada usta olduklarını söylüyor.

Sabit İnce kimdir?

1954 yılında Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Gerce köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Kozaklı'da, liseyi Kayseri Ticaret Lisesinde okudu. 1976 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

Bizim Anadolu, Tercüman, Hergün ve Türkiye Gazetelerinde yazar, muhabir, istihbarat şefi olarak çalıştı. Töre ve Devlet dergilerinde yazılar yazdı. Kayseri de yayınlanan "Kayseri Şairler Antolojisi"ne ve Adana da yayınlanan "Ozanlar Güldeste Şairler" antolojisine katıldı. Kayseri’de yayın yapan Erciyes, Elif, Başak televizyonlarında, mahalli radyolarda şiir ve edebiyatla ve "Bizim Aşıklarımız" adlı halk aşıkları ile ilgili programlar yaptı, zaman zaman da konuk olarak katıldı. Kayseri de yayınlanan yeni Kayseri, kayseri Olay, Kayseri Anadolu Haber, Star Haber, Kayseri Gündem ve Kayseri Hakimiyet Gazetesi’nde “İnce Zımbalar” köşesinde yazı ve şiirleri yayınlandı. Gülpınar, Yesevi, Ozan, Bizim Kuşak, Kayseri Çağdaş, Sevgi Yolu, Ana, Erciyes, Çemen, Simav Anadolu, Yalaka gibi dergilerde şiirleri halen yayınlanmaktadır.

“Ve Aynı Rüzgarla Savrulduk” adlı ortak şiir kitabından sonra Aşkın Ateşi adlı ikinci şiir kitabı Temmuz 1996 da yayınlandı. Sırlı Söz adlı şiir Kitabı ile Anadolu hececileri-1, Anadolu Hececileri-2, Anadolu Hececileri-3, Anadolu Hececileri-4, Anadolu Hececileri-5, Anasam Şiir Antolojisi-1 , Anasam Şiir Antolojisi-2 şiir kitaplarını 2000 - 2001 yıllarında yayınladı.

Halen kısa adı ANASAN olan Anadolu Sanatçılar Birliği’nin başkanlığını yapmaktadır.

Haber: Tuba Köksal

