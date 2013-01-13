Sadrazama Niyet İşçiye Kısmet

Vezir Han’da halı, kilim ve hediyelik eşya satışı yapan esnaf, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehir’e yaptırdığı eserlerin yanı sıra Kayseri’de de Vezir Han’ı yaptırdığını, han yapılırken yaşanan ilginç bir olayın ise yıllar boyu anlatıldığını ifade ederek, “İbrahim Paşa, Vezir Han’ın inşaatı sırasında Kayseri’de vefat ederse han içerisinde yapılan mezarlığa, Nevşehir’de vefat etmesi halinde ise oradaki bir eserinin yanına defnedilmesini vasiyet etmiş. Ancak Kayseri’deki Vezir Han’ın yapımında çalışan bir işçi ya da usta vefat etmiş ve İbrahim Paşa da o dönemde Kayseri’de olmadığı için vefat eden o işçi ya da usta Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın han içinde kendisi için yaptırdığı mezarlığa defnedilmiş. Biz bu mezarlık hakkında bunları biliyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelen uzmanların söyledikleri de bu şekilde. Yine de bazı vatandaşlar bu mezarlıkta Sadrazam İbrahim Paşa’nın cenazesinin bulunduğuna inanarak gelip samimi bir şekilde dua ediyor" dedi.

Han içinde küçük bir dükkanı andıran mezarlığın kapısı ve penceresi bulunuyor. Üzerinde sandukası da olan mezarda bir cenazenin olup olmadığı, varsa bile kime ait olduğu bilinmiyor.