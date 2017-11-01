Sağlık hizmetinde Melikgazi katkısı

Mimarsinan Dere Mahallesi, Rüzgarlı Caddesinde Evren sokakta mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan binanın sağlık hizmetine tahsis edildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Üç aile hekiminin görev yapabileceği bina için gerekli tadilat çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Her zaman halkın sağlık sorununa büyük önem verdiklerini ve ilçenin muhtelif semtlerinde belediye tesislerini sağlık hizmetine tahsis ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile Sağlık Merkezi ile ilgili olarak şunları söyledi.

“Son olarak İLDEM Melikgazi Belediyesi Sosyal tesis binasının ikinci katını İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettik. Halkın sağlık hizmetine sunularak bölge halkının isteği yerine getirilmiş oldu. Mimarsinan Dere Mahallesinde yer alan yapıda gerekli tadilat yapılarak sağlık hizmetine sunacağız. Dış mekân ve çevre düzenlemesi yine belediyemizce yapılacak aile sağlık merkezi ile bölgenin sağlık sorununa büyük katkı sağlamış olacağız”

Bölge halkına Hayırlı Olsun!

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, sağlık tesisin sağlıklı belediye, sağlıklı ilçe ve yaşam ilkesinin yerine getirilmiş olacağını sözlerine ekledi.