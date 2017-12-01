Sağlık Müdürlüğü kendi ambulans tamirhanesini kurdu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Ambulans Servisi, kent merkezinde ve ilçelerde toplam 60 ambulans ile vatandaşların zor zamanlarında imdadına yetişiyor. 30 istasyonda 35’i doktor 570 personel ile kent merkezinde ortalama 5 buçuk dakikada hastaya ulaşan ekipler, koordine içerisinde hastayı en yakın hastaneye ulaştırıyor.

Bu sırada ambulanslarda yaşanan sıkıntıların çözülmesi için daha önce kurulmuş olan tamirhaneyi güçlendiren ve ekip sayısını artıran İl Sağlık Müdürlüğü, 7/24 esasına göre yolda kalan ve arıza yapan ambulanslara müdahale ederek, çalışmasını sağlıyor.

İHA