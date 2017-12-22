Sağlık yapılanmasının fotoğrafını çektik



İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Bildiğiniz üzere 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kasım 2011’de yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) değişiklik yapılarak Kamu Hastaneleri Kurumu; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Kurumu; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne dönüştürüldü. İllerde ise Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği lağvedilerek sağlık hizmetleri tek çatı altında; İl Sağlık Müdürlüklerinde toplandı. Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında başkanlık olarak görev yapacaktır" dedi.





Göreve 24 Kasım 2017 tarihinde geldiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Göreve geldikten sonra ilk 10 gün yeni yapının üst teşkilat yapılanması için çalışma yaptık. Akabinde şehrimizdeki sağlık merkezlerinin haritasını çıkarmaya çalıştık. Şu an itibariyle şehrimizde bulunan büyük ve orta ölçekli yerleşkelerin hepsini ziyaret etmiş olduk. Hizmetin verimliliği ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yerinde değerlendirmelerde bulunduk. Sorumlu arkadaşlardan gerekli bilgiler aldık. Şehir içindeki sağlık yapılanmasının fotoğrafını çekmiş olduk. Şehir içinde 9 bin 48 çalışanımız ile sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun yanında acil sağlık hizmeti olarak da yoğun bir hizmet veriyoruz. 33 istasyonda 39 ambulansla 4 paletli ambulans ve bir hava ambulans ile hizmet devam ediyor" diye konuştu.





İlk ziyaretini Bünyan İlçesine gerçekleştiren Yrd. Doç Dr. Ali Ramazan Benli Bünyan 2 Nolu ASHİ’ nin açılışını yaptı. Bünyan kapalı cezaevi kampüsüne geçerek kampüs içerisinde bulunan sağlık ocağının fiziki ve teknik durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ikinci ziyaretini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Binasına gerçekleştirdi. Üçüncü ziyaretini Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlük Tamirhane Ek Binasına çalışma ziyareti şeklinde gerçekleştiren Yrd. Doç Dr. Ali Ramazan Benli, daha sonraki ziyaret ve inceleme, yapımı süren Şehir Hastanesine yaptı.



Yrd. Doç Dr. Ali Ramazan Benli sağlık yöneticileri, proje müdürü ve proje mimarının eşlik ettiği ziyaret ve incelemelerde yataklı servisleri, yoğun bakım servisleri, ameliyathaneler, poliklinikler ve acil servis alanlarına yönelik bilgiler aldı. Ziyarette şehir hastanesinin etkin verimli, planlama ve organizasyonu sağlama amaçlı görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği, Erkilet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Erkilet Ruh ve Sinir Hastalıkları Kliniğinde ziyaret ve inceleme gerçekleştiren Yrd. Doç Dr. Ali Ramazan Benli, Hastane Başhekimi ve idarecilerinden hastanenin fiziki ve teknik durumu, verilen hizmetler ve işleyiş hakkında bilgiler aldı.

İHA

