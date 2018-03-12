Sahabiye Camii’nin temeli atıldı

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ile hayırsever Recep Mamur katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Recep Mamur’a teşekkür ederek, deprem ülkesi olan Türkiye için kentsel dönüşüm projelerinin önemine değindi. Geçen yüzyılda Türkiye’de 90’a yakın depremin meydana geldiğini belirten Vali Kamçı, “Ayrıca eski yapılar insan yaşamı için gerekli artları ihtiva etmemektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 2012 yılında ilgili yasa çıkarılmış, ülkemizde kentsel dönüşüm seferberlik haline gelmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm projemiz mali büyüklüğü, süresiyle şehrin bütününü etkileyecek bir proje olarak ilimiz için son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Büyükşehirimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor ve projenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kayseri kentsel dönüşüm projelerinde öncü”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, son yüzyılda meydana gelen depremlerde Türkiye’nin 100 milyar dolar civarında maddi kaybı olduğunu ifade etti. Kayseri’nin kentsel dönüşüm projelerinde, Türkiye’nin başarılı illerinin başında geldiğini vurgulayan Özhaseki, “94’te Kayseri’nin yarısı gece konut ve kaçak yapılarla doluydu. Şükrü Karatepe ve Bekir Yıldız Bey ile çalışmaya başladık. 50 mahallede kentsel dönüşüm yaptık. Yasa yok, kimsenin de haberi yok. Sonra yeni gecekondu yapılma istidadına karşı da gecekondu önleme bölgesi yaptık Eskişehir Bağlarında. Şu anda Türkiye’deki en düzenli gelişen şehirlerin arasında Kayseri var. Hamdolsun belediye başkanlarımız bu geleneği devam ettiriyor” dedi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de büyüklüğü ile Türkiye’ye örnek olacağını kaydeden Özhaseki, sürece dair katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

“Sahabiye Kayseri’nin geleceğine damga vuracak”

Kentsel dönüşüm projesinin, Sahabiye’yi kent için cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bittiğinde ekonomik değeri 4 milyar TL’yi bulacak, 512 bin metrekare alan. Bu bölgede 624 binada, 3 bin 800 konut, 2 bin adet iş yeri olmak üzere 5 bin 7800 bağımsız bölümün dönüşümünden bahsediyoruz. Kayseri’nin geleceğine damga vuracak olan yeni Sahabiye’yi inşa ederken bu bölgedeki sosyal donatıları da ihmal etmiyoruz. Şükrü Malaz İlkokulu 60’lı yıllarda yapılmıştı. Bu okul uzun yıllar memlekete hizmet etmiş ama projenin yenilenmesi gerekiyordu. Buranın mülkiyeti belediyemize aitti. Valiliğimizle yaptığımız protokolle takas yaparak bugün temelini atacağız. 36 derslikli bir okul olacak. 4 laboratuarı, kapalı spor salonu, yönetici odaları, kütüphaneleri ile 6 bin 600 metrekare kapalı alanı olan bir okul olacak. 9 milyon TL’ye mal olacak. İkinci projemiz ise Sahabiye Camii. 500 kişilikti, şimdi yapacağımız cami bin 500 metrekare büyüklüğünde olacak ve iki katı kişiyi ağırlayacak. Alt katındaki Kur’an Kursu da vatandaşlarımıza hizmet edecek. Burayı hayırsever iş insanımız Recep Mamur yaptıracak. Kendisine teşekkür ediyoruz.” İHA

