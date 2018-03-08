Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SAHABİYE'DE İKİ ÖNEMLİ TEMEL ATILACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğü Sahabiye’de iki önemli temel atılacak. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapılacak olan okul ve caminin temel atma töreni 10 Mart Cumartesi günü yapılacak.

SAHABİYE'DE İKİ ÖNEMLİ TEMEL ATILACAK
Sadece Kayseri’nin değil ülkemizin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye’de birinci uygulama etabında temel atma seviyesine, ikinci uygulama etabında ise uzlaşma görüşmelerine başlanması aşamasına gelindi. Hızla devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında Sahabiye’ye kazandırılacak yeni sosyal tesislerin de temelleri atılıyor. 

Temel atma töreniyle kentsel dönüşüm projesinin birinci uygulama etabı içerisinde kalan Şükrü Malaz İlkokulu’nun yerine yapılacak yeni okul ve Sahabiye Camii’nin yerine yapılacak yeni caminin temelleri atılacak. 24 dersliği bulunan ve laboratuvar, spor salonu, kütüphane gibi eğitim birimleri yetersiz olan mevcut okulun yerini tüm donanımlarıyla 36 derslikli yeni okul alacak. 
Temel atma töreninde ayrıca 1978 yılında yapılan ve zamanla yıpranan 500 kişilik caminin yerine ise bölgenin ihtiyacına cevap verecek. 1000 kişilik yeni bir cami yapılacak. Okul ve caminin temel atma töreni 10 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.