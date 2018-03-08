SAHABİYE'DE İKİ ÖNEMLİ TEMEL ATILACAK

Sadece Kayseri’nin değil ülkemizin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye’de birinci uygulama etabında temel atma seviyesine, ikinci uygulama etabında ise uzlaşma görüşmelerine başlanması aşamasına gelindi. Hızla devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında Sahabiye’ye kazandırılacak yeni sosyal tesislerin de temelleri atılıyor.Temel atma töreniyle kentsel dönüşüm projesinin birinci uygulama etabı içerisinde kalan Şükrü Malaz İlkokulu’nun yerine yapılacak yeni okul ve Sahabiye Camii’nin yerine yapılacak yeni caminin temelleri atılacak. 24 dersliği bulunan ve laboratuvar, spor salonu, kütüphane gibi eğitim birimleri yetersiz olan mevcut okulun yerini tüm donanımlarıyla 36 derslikli yeni okul alacak.Temel atma töreninde ayrıca 1978 yılında yapılan ve zamanla yıpranan 500 kişilik caminin yerine ise bölgenin ihtiyacına cevap verecek. 1000 kişilik yeni bir cami yapılacak. Okul ve caminin temel atma töreni 10 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek.