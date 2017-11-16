Sahabiye’de ihaleler başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ifadesiyle belediye tarihinin en büyük projesi olan ve yaklaşık maliyetinin 4 milyar TL’yi bulacağı hesaplanan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir adım daha atıldı.

Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 1. Etap, 1. Kısım İnşaatlarının Yapım İşi İhalesi’ne çıkıldı. Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Nuralan ihale öncesi yaptığı açıklamada ihalesi yapılan 1. Etap 1. Kısmın 5 bloktan oluştuğunu söyledi. Yapılacak olan beş blokta 80 ila 310 metrekare arasında 622 daire ve 20 ila 400 metrekare arasında 55 adet işyeri bulunduğunu ifade eden Nuralan, toplam inşaat alanının 132 bin metrekare olduğunu belirtti. Kazım Nuralan, ayrıca rekreasyon alanı altında 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otopark inşaat bulunduğunu da dile getirdi. Bu önemli projeyi hayırlısıyla sonuçlandırma temennisinde bulunan Nuralan, “Allah kısmet ederse bundan sonra da 8-9 ayda bir kat karşılığı inşaat ihalelerine devam edeceğiz” dedi.

İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Nuralan, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk ihalesine ilişkin verdiği bilgilerin ardından ihaleyi açtı. Yaklaşık maliyeti 146 milyon 856 bin TL olan ihaleye iki firma katıldı. İhaleye katılan firmalardan Erkut İnşaat 124 milyon 840 bin TL, Can İnşaat ise 153 milyon 758 bin TL’lik teklifler verdi.

İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

Kurum Haberi

