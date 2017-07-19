Şahin Ticaret yeni konseptle yeni yerinde

Şahin Ticaret Arçelik Bayi, daha geniş ürün yelpazesi ile hizmet verebilmek için Cumhuriyet Meydanı’nda eskiden Beğendik Market olarak hizmet veren binasında açıldı. Açılışa Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer ve Ankara Bölge Müdürü Kayhan Cevher de katıldı.Şahin Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Yurder Şahin konuşmasında, “müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Yeni mağazamız Arçelik’in yeni konsepti. Bu da bize nasip oldu. İlkleri yaşadığımız için mutluyuz. Kayseri’ye bu tarz bir mağaza modelini getirdiğimiz için mutluyuz. Yeniliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Şahin Ticaret olarak yıllarca hep yenilikleri takip ettik. Yeni model, daha iyi hizmet dedik. Çıtayı biraz daha yükselttik. Yeni konseptimiz ile çok daha iyi hizmet vereceğiz” dedi.Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer ise “Kayseri tarihi bir yer. Şirketimizin mağazası buraya yakışır dedik. Sizlere tavsiyem; enerji şampiyonu ürünlerimize mutlaka dokunun. Yepyeni ürünlerle deneyim fırsatı verecek bu konseptimizin de Kayseri’ye ve Arçelik ailesine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından dua edilerek mağazanın açılışı gerçekleştirildi.