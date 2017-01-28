Şahin Türkiye’nin Kafkasya politikasını eleştirdi Tüketicileri Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin Türkiye’nin Kafkasya politikasını eleştirdi. Şahin, “Türkiye, Rusya’ya jest yapmak istediğinde bir Çeçen’i Rusya’ya hediye göndermeye başladı.” ifadelerini kullandı.



FETÖ okullarını ilk kez Abhazya yasakladı

Şahin sosyal medya hesabı facebook üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin Kafkasya politikasının bir tutarsızlıklar manzumesi olduğunu iddia etti. Şahin, “Bakıyorsunuz, Türkiye’nin siyasi, askeri ve ekonomik yardımlarda bulunduğu Gürcistan, en büyük Fetö Üssü çıkıyor. 7 Koleji, 1 üniversitesi halen faaliyette ve kaçak Fetöcülerin Türkiye’den 1 numaralı çıkış noktasıdır. Türkiye’nin resmi olarak tanımadığı Abhazya ise dünyada Fetö okullarını yasaklayan ilk ülkedir (2008).” dedi.



Çeçenistan unutuldu

Türkiye’de yıllarca Çeçenistan’ın en önemli gündem iken, son yıllarda tamamen unutulmaya terk edildiğini savunan Şahin, “Artık televizyonlarda Çeçen Mücahitler lafını duyamazsınız. Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri düzelince: ‘Çeçen Teröristler’… Rusya ile ilişkiler bozulduğunda ise: ‘Çeçen Mücahitler’ haberlerini duymaya başlarsınız.” şeklinde konuştu.





Şahin sözlerini şöyle sürdürdü, “Son yıllarda Türkiye’de, Filistin, Irak, Suriye ve Arakan bolca gündeme gelirken, Çeçenistan’ın İslam coğrafyasının bir parçası olup olmadığı bile unutuldu. Çeçen Mücahitler, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerine göre bazen tu kaka, bazen de kahraman olarak hep zulada tutuluyor.

Türkiye’ye, 5 Çerkes mi sığmıyor?

Kafkasya’dan gelen sığınmacılar da olayın başka bir insani boyutu. Bunlar da Dış İşleri ve Emniyetin elinde hep koz olarak kullanılmaya başlandı. Olayın insani sığınma boyutu unutuldu, kardeşlik, uluslararası hukuk unutuldu. Türkiye, Rusya’ya jest yapmak istediğinde bir Çeçen’i Rusya’ya hediye göndermeye başladı. En son 5 yıldır Kayseri’de kalan Kabartay Balkar Cumhuriyetinden Timur Blımgotov, İnsani İkamet belgesini yenilemek üzere Kayseri Emniyet müdürlüğüne gittiğinde gözaltına alındı. Benzer olaylar son zamanlarda İstanbul yabancılar şubede fazlasıyla yaşanıyordu zaten. Şimdi de Kayseri’de... Sanki Rusya ile ilişkiler düzeldikçe, gelen petrol, doğalgaz ve turistlerin karşılığını böyle ödüyormuşuz gibi.

5 milyon Suriyeli mültecinin sığdığı Türkiye’ye, 5 Çerkes mi sığmıyor? Ya da mesela; Türkiye’de Çeçen mülteciler tek tek öldürülürken katilleri neden yakalan(a)mıyor(!!!)”



Haber: Tunahan Kaya

