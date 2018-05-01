Sahipsiz ağlara el konuldu

Bayramhacı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Yuvalı ve Küllü mahalleleri arasındaki baraj gölünde denetleme yaptı. Yapılan denetlemelerde 24 adet, toplamda 2 bin 650 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağ ve muhtelif balıkçılık malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, ağlara takılı 25 adet canlı alabalık suya geri bırakıldı.

Yapılan denetimlerde 2 adet kaçak balıkçı teknesi ile ilgili işlem yapılırken, toplamda 3 bin 983 TL para cezası uygulandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, "İl ve İlçe Müdürlüklerimizce, Su Ürünleri Av Yasağı döneminde denetimlere ağırlık verilmiş olup, Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, Ticari avcılık ve Amatör avcılık ihlalleri için İdari Para Cezası uygulanmakta ve yakalanan av araç ve gereçleri ile istihsal olan su ürünlerine el konulmaktadır. Bilinmelidir ki; kanunla konulan yasaklar ve sınırlamalar, emanetçisi olduğumuz doğal su kaynaklarımızın gelecek nesillere de aktarılabilmesi amacı ve kaygısıyla uygulanmaktadır. Su ürünleri av yasağının yerine getirilmesinde, yapılan denetimlerin amacına ulaşması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve av yasağı süresince karşılaştıkları ihlalleri; Alo 174 Gıda Hattı'na, en yakın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, İl Müdürlüğümüze, en yakın Jandarma Karakol Komutanlığı ve Belediye Zabıta Teşkilatlarına haber vermelerini rica ederiz." açıklamasında bulundu.

İHA

