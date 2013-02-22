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Sahte Komutan Yakalandı

Kayseri'de de Otogarlarda acemi erleri dolandırdığı iddia edilen ‘sahte komutan’, Balıkesir polisi tarafından yakalandı.

Sahte Komutan Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, kendisini subay olarak tanıtan M.K. isimli zanlı yakalandı. Genelde otogarlarda bekleyip dağıtıma giden askerleri kendisine hedef olarak seçen şahsın, acemi erlere kendisini subay olarak tanıttığı iddia edildi. Dağıtıma giden askerlerden onları kendi postası yapacağı vaadiyle para aldığı iddia edilen M.K., Balıkesir polisinin operasyonu ile gözaltına alındı.
Şüphelinin Balıkesir'in haricinde Kayseri, Denizli, İzmir, Aydın ve Kütahya gibi illerde de 100 civarında dolandırıcılık olayına karıştığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin yüzünü saklaması dikkat çekti. (iha)
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