"Sanat galerisi" gibi bekçi kulübesi

Resim alanında hiçbir eğitim almamasına rağmen doğuştan gelen yeteneğini eserlerine yansıtan iki çocuk babası Güneş, tüm imkansızlıklara karşın sanatını icra etmeye çalışıyor.

Bir fabrikada bekçi olarak çalışan Güneş, resimdeki yeteneğiyle çevresindekilerin de dikkatini çekiyor. Nöbet tuttuğu 3 metrekarelik kulübeyi adeta sanat galerisine çeviren Güneş, burada yaptığı resimlerle kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Güneş, ilkokul 3. sınıfta resim yapmaya başladığını söyledi.

Resim konusunda ağabeyinden ilham aldığını belirten Güneş, "Onu izlerdim, çok güzel resimler yapardı. Ama resim yapmayı bıraktı, ben onun yolundan devam ettim. Çok meraklıydım, gece 03.00'lere kadar resim yapardım. Okulda herkes bana resimlerini yaptırırdı. O gün bu gündür resim yapıyorum." dedi.

Kendisini bu konuda keşfeden ve yönlendiren birinin olmadığını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Resimlerime ilgi çoktu ama köy yerinde imkansızlıklardan ve okulu da erken bırakmamdan dolayı bu alanda eğitim alamadım. Ortaokulu dışarıdan bitirdim. Nerede bir resim görsem, ince hatlarına kadar nasıl yapılmış diye bakarak kendimi geliştirdim. Kendi tekniğimi de üzerine katarak bugünlere geldim. Her türlü tekniğe de ilgim var. Kara kalem, yağlı boya, kuru fırça alanında çalışmalarım var. Küçük bir atölyem var burada. Çok mutluyum, her yaptığım resimde kendimi yeniden tazeliyorum. Resim yapmak benim için çok özel bir durum. Resme başladığım zaman aklımdaki bütün sıkıntılar, dertler bitiyor. Tamamen resme konsantre oluyorum ve o şekilde de vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorum."

"Resimlerim kapalı bir alanda duruyor"

Yaptığı resimlerin çok beğenildiğini kaydeden Güneş, "İnsanlar resimlerimi gördüklerinde çok şaşırıyor, bazıları çoğu resmin gerçek olduğunu da zannediyor. Tüm arkadaşlarım 'Bir sergi aç, herkes resimlerini görsün' diyor. Benim de en büyük hayalim sergi açmak ama bir türlü imkan olmadı. Şu anda imkansızlıklardan dolayı resimlerim kapalı bir alanda duruyor. Bunları insanlarla paylaşmak için bana imkan verilmesini istiyorum." dedi.

Bu zamana kadar yaklaşık 600 yağlı boya tablo yaptığını anlatan Güneş, her geçen yıl sanatını daha da ileriye taşıdığını söyledi.

Birçok yabancı ressamı yakından takip ettiğini dile getiren Güneş, "Yaptıkları resimlerin yer aldığı videoları izliyorum. Onlardan da birkaç teknik öğrendim. Onlara yetişmeyi, hatta geçmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Asgari ücretle çalışan biri olarak pahalı resim malzemelerinin ekonomisini zorladığını belirten Güneş, bazı malzemeleri satın almak yerine kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.

AA