‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ ile verimlilik artırılacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Ar-Ge ve Teknoloji Politikaları Dairesi Başkanı İlknur İnam’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Nail Anlar, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, 2. Ana Bakım Merkezi Komutanı Albay Tayfun Türkoğlu, Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu İl Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Türkmen ve çok sayıda katılımcı hazır bulundu.



Açılış konuşmasını yapan Vali yardımcısı Nail Anlar, Türkiye’de ve ilde sanayinin gelişmesi için bu gibi toplantıları önemsediklerini dile getirdi ve bu alanda çalışma yapanlara teşekkür etti.



Ardından, Ar-Ge ve Teknoloji Politikaları Dairesi Başkanı İlknur İnam KÜSİP ve ‘Sanayinin Dijital Dönüşümü’ projesi ile ilgili bilgi verdi. Türkiye’nin, dünyadaki dönüşüm sürecini yakalaması için, söz konusu projeyi önemsediklerini belirten İnam, “Aksi halde sanayimiz rekabetçiliğini kaybedecek ve şu anda var olduğumuz pazarlarda sektörlerde de geride kalacağız. Dijital dönüşüm ile verimliliğimizi artıracağız. İleri teknolojileri kullanarak katma değeri daha yüksek ürünler üreteceğiz. Bakanlık olarak bu konuda 1 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Bu kapsamda; imalat sanayiimizin dijital dönüşümü için hangi aşamalardan geçilmeli, neler yapılmalı, kısa, orta ve uzun vadedeki eylemler neler olacak bağlamında bir yol haritası hazırladık. Yakın bir zamanda bu yol haritasının lansmanı da yapılacak” diye konuştu.



Sanayinin Dijital Dönüşümünde öncü projeleri; Dijital Dönüşüme Giriş, sanayide Dijital Dönüşüm Portalı, Dijital Dönüşüm Merkezleri, Dijital Dönüşüm Destek Programı, Ulusal Endüstriyel Bulut Programı, Sanayide Dijital Dönüşüm Ar-Ge ve Uygulama Alt Yapıları, Kamu İçin Dijital Çözümler, Dijitalleştirilmiş Teknik Kolejler ve Meslek Yüksekokulları, Müfredat Takip ve Tavsiye Kurulu şeklinde sıralan İnam, odak sektörler olarak öncelikle kimya ve ilaç, yarı iletken ve elektronik, makine teçhizat, motorlu kara taşıtları, gıda, içecek ve tütün alanlarında faaliyet gösteren firmaların belirlendiğini ifade etti.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, ilgili kurumlar arasındaki çalışmaları hızlandırmak amacıyla Yerlileştirme ve Yönetim Kurulu oluşturduğunu dile getiren İnam, birlikte hareket edilen kurumlara dair şu bilgileri verdi:



“İnsan kaynağı yetiştirme konusunda TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Bu kapsamda Bilim Teknoloji Eğitim Daire Başkanlığımız var. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ihtiyacını belirlemek ve ilgili platformlarla bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ar-ge desteklerinde Bakanlığımızın KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri var. Ürün geliştirmede Türk Patent Enstitüsü desteklerimiz var ki, bunlar geçen yıl çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu ile de geliştirildi. Yine bu alanda da KOSGEB desteklerimiz var. Yatırım teşvikinde yine KOSGEB’in destekleri olmakla; Bakanlık olarak da büyük firmalara yönelik tekno-yatırım destekleri üzerinde çalışıyoruz. Sertifikasyon süreçlerinde de hem Bakanlığımızın hem de TSE’nin etkin rol aldığını görüyoruz.”



İnam’ın konuşmasının ardından KÜSİ Çalışma Grubu İl Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Türkmen, KÜSİ’nin ildeki faaliyet ve çalışmalarına dair bilgi verdi. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.





İHA

