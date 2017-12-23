Şanlı Sarıkamış mücadelesinin yıldönümü

Osmanlı tarihinin en acılı ve unutulmaz olan olaylarından biri de Sarıkamış… 60 bin asker gerek donarak gerek hastalıktan, savaşamadan can verdi. Hastalık ve soğukla mücadele eden Osmanlı askeri 1914’te başladığı harekâtı 18 gün devam ettirebildi. 9 Ocak 1915’de sona eren harekâtın ardından 60 bin Osmanlı askeriyle birlikte 30 bin Rus askeri hayatını kaybetti. Sarıkamış, 93 Harbi’yle beraber Ruslara tazminat için bırakılan 3 ilimizden biriydi. Diğeri Ardahan ve Batum . Sarıkamış, savaşın çıktığı tarihte 36 yıldır Rus topraklarındaydı. Küçük bir yer olmasına karşın, Rusların cephanelik olarak kullandığı bir bölgeydi işte bu yüzden hedef Sarıkamış’tı.



Harekâtın amacı dağılan Rus ordusunu tamamen topraklardan atıp, Bakü petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu’nun sanayi ihtiyacını karşılamaktı. Toprakları geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin başkomutanı Enver Paşa, 19 Aralık tarihinde “ Sarıkamış Harekâtı’’ planlarını kurmaylara sundu. İlk iki gün başarıyla geçen taarruz sonrası olumsuz hava koşullarının seyir etmesiyle 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğukları başlayınca 60 bin asker donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.



Her yıl düzenlenen Sarıkamış’ı anma etkinlikleri 2018 yılında 5-6-7 Ocak tarihinde “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliği kapsamında gerçekleşecek. Kayseri’de de bu çerçevede de yürüyüşler ve anma programları düzenlenecek.



(Kayseri Gündem)







