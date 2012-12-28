Şans Oyunlarının Denetimi Başladı

Kayseri Valiliği’nin konuyla ilgili yazılı açıklaması şu şekilde:

“2008 yılında yürürlüğe giren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğine göre, İddaa, Sayısal Loto, Spor Toto gibi şans oyunlarının 18 yaşından küçüklere oynatılması yasaklanmıştır.

Geçmiş yıllarda yapılan denetimlerde de (5) bayii, 18 yaşından küçüklere bahis oynattığı gerekçesiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca kapatılmıştır.

Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla, son dönemlerde yapılan denetimlerde, şans oyunları bayilerinin yasak olduğu halde 18 yaş altı gençlere bu oyunları oynattıkları tespit edilen (3) adet bayii hakkında tutanak tanzim edilerek gerekli yasal süreç başlatılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince aralıksız bir şekilde ilimizde bulunan (170) adet İnternet ve Oyun Salonu, (44) adet Şans Oyunları Bayii ile (15) adet Ganyan Bayiinin denetimlerine devam edilmektedir.

Ancak, bilindiği üzere çocuklarımızın bu oyunlardan uzak tutulması sadece polis denetimiyle mümkün olmayıp, başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimine bu konuda görev ve sorumluluklar düşmektedir.”