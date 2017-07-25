Sansür yeniden hortladı!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türk basınından sansürün kaldırılışın yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. AK Parti iktidarı ile sansürün yeniden hortladığını belirten Arık, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Bugün 24 Temmuz… Bugün Basın Bayramı… Bugün basından sansürün kaldırılışının 109. Yıl dönünü… Ama İleri demokrasi iddiasıyla yola çıkan AK Parti iktidarı nedeniyle bugün ne basın bayramını ne de tam 109 yıl önce hayata geçen basından sansürün kaldırılışını kutlamıyoruz. Ne acı bir tesadüftür ki, bugün özgür basın hakim karşısına çıktı. Yandaş basın dışındaki tüm basın kuruluşlarını yok etmeyi amaçlayan AK Parti, biat etmeyen, kalemini satmayan, tüm kesimleri yok etmek istiyor. İşte Cumhuriyet Gazetesi’nin, işte gazetecilerin bugün hakim karşısına çıkartılmasının nedeni budur. Bugün 160’a yakın gazeteci tutuklu, 110 medya kuruluşu kapatıldı binlerce gazeteci işsiz… Buradan kalemini satmayan, gerçeklerin peşinde koşan, eğilmeyen, bükülmeyen tüm gazetecileri selamlıyorum”

24 Temmuz tarihinin aynı zamanda Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü olduğunu belirten Arık, Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olduğunu ifade etti. Lozan Barış Antlaşması’nın Serv Antlaşması ile yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun belgesidir diyen Arık, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere tüm istiklal savaşı kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

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