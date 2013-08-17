Sarıgül, Kayseri'de Cemevi Açılışı Yaptı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, açılış öncesi yaptığı konuşmada yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Çok değil, 8 ay 12 gün sonra İstanbul’dan buraya geri geleceğiz. Söz veriyorum ve inşallah önümüzdeki seçimlerde kendimizi göstereceğiz” dedi.

Nevşehir’de Bekir Bozdağ’a yapılan saldırıyı tasvip etmediğini belirten Sarıgül, “Dün Hacıbektaş’ta Sayın Bakanımıza karşı yapılan hareketi tasvip etmediğimi ifade etmek istiyorum. Sorunların demokrasi içerisinde çözülmesi lazım, sandıkta çözülmesi lazım. Kaba kuvvete hiç kimsenin teveccüh etmemesi lazım. Özellikle, ‘İncinsen de incitme’ kültürünün hakim olduğu Hacıbektaş’ta böylesine bir olayın gündeme gelmesi demokrasi adına üzüntü vericidir. Ben Sayın Bakanımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



“DÜŞÜNCELERİ İFADE ETMENİN YERİ SANDIKLARDIR”

Düşünce ve fikirleri hakaret yoluyla anlatmamak gerektiğine vurgu yapan Sarıgül, “İstiyorum ki herkes düşüncelerini ve fikirlerini sevgi ile anlatsın. Düşünceleri anlatmanın yeri sandıklardır. Herkes sandıklara sahip çıksın, sandıklarda olsun, gönlünden geçen adayı hiçbir siyasi parti gözetmeksizin desteklesin. Yerel seçimlerde partilerden çok adaylar ön plandadır. Sevilen, sayılan, haktan ve hukuktan yana, adalet duygusundan yana hiçbir siyasi parti gözetmeksizin halka destek veren adaylara halk destek çıksın. Yerel seçimlerin önemi demokrasinin önemidir. Yerel seçimler demokrasinin ilk basamağıdır. Bu nedenle yurttaşlarımız kararlarını, düşüncelerini ve seçimlerini yerel seçimlerde başarılı adaylara kullanmalıdır” şeklinde konuştu.

Daha sonra Sarıoğlan ilçesinin İğdeli köyünde yapılan cemevinin açılışı gerçekleştirildi.