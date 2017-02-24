Sarıoğlan Belediye Başkanı AK Parti'den ihraç edildi

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce disiplin kuruluna verilen ve bu süre zarfında AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız için karar verildiğini belirtti.



Açıklamada, Yıldız'ın partiden kesin ihracının onaylandığına dikkati çeken Özden, belediye başkanının AK Parti ile hiçbir bağının kalmadığını ifade etti.

AA