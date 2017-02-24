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Sarıoğlan Belediye Başkanı AK Parti'den ihraç edildi

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti'den istifa eden Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın partiden ihraç edildiğini bildirdi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı AK Parti'den ihraç edildi
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce disiplin kuruluna verilen ve bu süre zarfında AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız için karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, Yıldız'ın partiden kesin ihracının onaylandığına dikkati çeken Özden, belediye başkanının AK Parti ile hiçbir bağının kalmadığını ifade etti.

AA

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