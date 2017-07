Sarıoğlan için çalışacağız

Ali Osman Yıldız'dan boşalan Sarıoğlan Belediye Başkanlığı için kısa bir süre önce mecliste yapılan seçimde, 8 Belediye Meclis Üyesi'nin oyunu alarak başkanlığa seçilen Yusuf Akbulut, Sarıoğlan için önemli açıklamalarda bulundu.

Akbulut yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Sarıoğlan'ın Kayseri'nin güzide ilçelerinden biri olacağını söyledi. Hem tarımsal alanda hem de turistlik yönden Sarıoğlan'ın şimdiye kadar adının pek fazla duyulmadığını belirten Akbulut, "Sarıoğlan ilçemiz öncelikle tarımsal alanda Kayseri’nin en verimli topraklarından birine sahiptir. Buradaki çiftçilerimiz her yıl hasatlarını artırarak hem ülke ekonomisine hem de kazançlarına büyük katkı sağlamaktadırlar. Biz de yönetim olarak görev yaptığımız süre boyunca çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Onlara her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Sarıoğlan ilçemizin Karaöz'ü Mahallesi'nde bulunan tarihi Şahruh Köprüsünün güzelliklerini ön plana çıkartıp bu bölgeye turist çekmek adına bazı planlarımız var. Biz ekip planlarımızla projelerimizle Sarıoğlan'a talip olduk. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda Sarıoğlan'ın büyümesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Akbulut, yaptığı görüşme ve girişimler ile belediyeyi kalan sürede yatırım yapan, ayağa kaldıran, kimsenin görmediği hizmetleri alan bir yer haline getireceklerini, araç, gereç ve ekipman konusunda da büyükşehirden söz aldıklarını da ifade etti.

