Sarız'a Müjde

AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz ve milletvekillerinin Sarız'a Sağlık Meslek Lisesi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonuç verdi.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Sarız İlçe Başkanı Cesur Abdullah Kınık; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda hemşirelik alanında öğrenci almak üzere, Sarız Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacağını belirterek şunları söyledi:

" Toplam 3 şubede 72 öğrenci alacak şekilde (yatılı olarak) hizmet verecek lise, gelecek yıldan itibaren eğitim alanlarını artırarak hizmet verecek. Sağlık Meslek Lisesi'nin açılmasında emeği geçen başta İl Başkanı Ömer Dengiz başta olmak üzere, tüm AK Parti Kayseri milletvekillerine, AK Parti teşkilatına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

1946 yılında ilçe olan Sarız'ın makus talihinin AK Parti hükümeti ile değiştiğini belirten İlçe Başkanı Kınık, "Sarız ilçesinin aldığı hizmetlere bakacak olursak, ilçe tarihi boyunca hiç almadığı hizmetleri AK Parti iktidarı döneminde aldı. Diğer partilerin hayal bile edemediği hizmetleri Sarız'a getirerek, AK Parti Sarız da tarih yazıyor." dedi.

Sarız da yapılan diğer hizmetlerle ilgili olarak da açıklama yapan Kınık, "Çörekdere ve Fettahdere köylerine yapılacak gölet için girişimlerimiz sürüyor. Sarız'ın hemen hemen tüm köylerinin kilitli parkesi yapıldı. Eksik kalan yerleri de bu yıl tamamlanacak. Sulama amaçlı Sarız sulama kanalları, ayrıca köylerde kapalı devre sulama kanalları tamamlandı. Bütün köy yolları asfaltlandı. Sarız-Afşin arasında bulunan yolun Sarız sınırları içerisinde bulunan bölümde asfalt çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Sarız ilkokulu içerisine anaokulu yapılması konusunda da tüm altyapı işleri tamamlanarak ihale aşamasına geldi." şeklinde konuştu.