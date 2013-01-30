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Şarj Kablosuyla İntihara Kalkıştı

Kayseri’de genç bir kadın girdiği bunalım sonrasında boğazına bağladığı şarj kablosuyla intihar etmeye çalıştı.

Şarj Kablosuyla İntihara Kalkıştı
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen 25 yaşındaki P.G.’nin şarj kablosunu boğazına bağlayarak intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.
Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında kurtarılan P.G.’nin 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. (İHA)
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