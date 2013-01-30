Şarj Kablosuyla İntihara Kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen 25 yaşındaki P.G.’nin şarj kablosunu boğazına bağlayarak intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.
Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında kurtarılan P.G.’nin 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. (İHA)
Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında kurtarılan P.G.’nin 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. (İHA)