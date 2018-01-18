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Satranç il birinciliği başladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar arası Satranç Küçük -Yıldız-Genç Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları Vali Kamçı’nın katılımıyla başladı.

Satranç il birinciliği başladı
Genç Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları Vali Kamçı’nın katılımıyla başladı.
Açılışa Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra  İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, veliler ve öğrenciler katıldı.
 Sporculara başari dileyen Vali Süleyman Kamçı açılış hamlesini yaparak yarışmacı sporcuyla bir tur satranç oynadı. Vali Süleyman Kamçı müsabaka bitiminin ardından sporcularla bir süre sohbet ettikten sonra onlara hediyeler dağıttı.?
Atatürk Spor Salonunda yapılmaya başlanan müsabakalara yoğun katılım oldu. 119 takım 587 sporcunun katıldığı İl Birinciliğine aileler de yoğun ilgi gösterdi. Küçük, Yıldız, Genç kategorilerinde 7 tur yapılacak olan müsabakalar iki gün sürecek.
Haber: Ufuk Çamdal
 
 
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