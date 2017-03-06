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Satranç şampiyonlarından Başkan Cabbar'a ziyaret

2016-2017 Kayseri okullar arasında yapılan Satranç Turnuvasında büyük başarı gösteren Erciyes Ortaokulu öğrencileri, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Satranç şampiyonlarından Başkan Cabbar'a ziyaret

Küçük Kızlar kategorisinde 30 okul arasında birinci olma başarısı gösteren Erciyes Ortaokulu öğrencileri aynı şekilde Yıldızlar Karma kategorisinde ise il üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazanılan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cabbar, “Develimizi en güzel şekilde temsil ederek önemli başarılar gösterdiğiniz için her birinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu başarıyı göstermenize imkan sağlayan başta aileleriniz olmak üzere öğretmenlerinize de teşekkür ediyor, hem derslerinizdeki hem de satranç sporundaki başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” diyerek her daim destek olacağını belirtti.

Öğrencilere Develi Belediyesinin kültür yayınlarından çıkan Seyrani romanını hediye eden Başkan Cabbar’a okul yönetimi, gerek okul için gerekse Develi için yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İHA

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