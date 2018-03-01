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SAVAŞTA TOPUĞUNU KAYBEDEN GENCE YENİ TOPUK YAPILDI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde, Suriye’deki iç savaşta bomda düştüğü için topuğunu kaybeden gence yeni topuk yapıldı.

SAVAŞTA TOPUĞUNU KAYBEDEN GENCE YENİ TOPUK YAPILDI
24 yaşındaki Mahir Ahmed, Suriye’deki iç savaşta bomba düşmesi sonucunda topuğunu kaybetti. Genç yaşta sakat kalan ve Kayseri’ye sığınan gence, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde yeni topuk yapıldı. Yeni topuğuna kavuşan ve bu sayede koltuk değneklerinden kurtulan Mahir Ahmed, "Yürüyemiyordum, ayağımın üstüne basamıyordum, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bana yeni bir topuk yaparak yeniden ayaklarımın üstüne basmama vesile oldu. Hastaneye ve doktorlara çok teşekkür ediyorum. Allah’a şükrediyorum, Allah onlardan razı olsun" dedi.
Operasyonu gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yalçın Yontar, "Hastanemizde gerçekleştirilen operasyon başarı ile tamamlandı. Hastamızın uyluk bölgesinden alınan doku, damarları ile birlikte topuk bölgesine getirildi. Topuk bölgesinde bulunan damarlar ile mikroskop altında mikrocerrahi teknikleri ile anastomoz (birleştirme) işlemi yapıldı. Şu anda hasta ameliyattan sonraki 4'üncü ay ve herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu tür başarılı cerrahi işlemleri gerçekleştirirken bizlere desteğini esirgemeyen hastane yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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