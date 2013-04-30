Savcıyım Öğretmenim Diye Dolandırıyordu

Edinilen bilgiye göre, Konya’da ticari taksiye binen bir kişi kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp taksi ile Ankara’ya kadar gitti. Yolda taksicinin güvenini kazanan şahıs 250 lira da parasını aldıktan sonra Ankara’da kayıplara karıştı. Taksicinin Konya polisine başvurmasıyla soruşturma açıldı. Konya polisi kent merkezinde şahıs ile ilgili yaptığı çalışmada şahsın taksiye binmeden önce gezdiği bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak eşkalini netleştirdi. Kamera görüntülerinden şahsın 94 ayrı suçtan kaydı bulunan, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 23 şehirde 46 taksiciyi dolandırmaktan aranan Salih T. (36) olduğunu belirledi.



ARANMADIĞI ŞEHİRDE YAKALANDI

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsın şehir şehir gezerek taksicilere kendisini öğretmen, ya da savcı olarak tanıtıp uzun yolculuğun ardından güvenlerini kazanıp dolandırdığını öğrendi. Şahsın öz geçmişinden, gidebileceği bir çok adrese kadar yer tespit eden Konya polisi, Salih T’nin aranmadığı ve yakın akrabalarının olduğu Yalova’da olma ihtimalini değerlendirerek harekete geçti. Yalova polisinin de desteğini alan Konya polisi şüpheli şahsı yakınlarının yaşadığı bölgede yolda yürürken yakaladı.



TAKSİCİLERİ DÜŞMAN İLAN EDİP ZEVK İÇİN DOLANDIRMIŞ

Türkiye genelinde başta İstanbul, Ankara, Kayseri ve Bursa olmak üzere 23 şehirde dolandırıcılık yapan şüphelinin daha önceden de şantaj, tehdit ve hırsızlık gibi 94 ayrı suça karıştığı, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Konya’ya getirilen şüpheli Salih T, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polisler tarafından adliyeye götürülürken gazetecilerin taksicileri mi dolandırdınız sorusuna, “Evet taksicileri dolandırdım, zevk için yapıyorum” diye cevap vermesi dikkat çekti.

Şüpheli Salih T’nin taksicileri dolandırmasının asıl sebebinin; eşinden bir taksici yüzünden dolayı ayrılması nedeniyle tüm taksicileri düşman ilan edip dolandırdığı iddia ediliyor. (iha)

