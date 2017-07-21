Şehir Hastanesi’nin yalıtımı Ode’ye emanet

Kayseri Şehir Hastanesi’nin ısı ve su yalıtımını gerçekleştiren ODE Yalıtım, Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli olarak yürüttüğü çalışmalar arasında yer alan ve ülke genelinde yapımı devam eden çok sayıda şehir hastanesinin de ısı ve su yalıtımını gerçekleştiriyor.

Yalıtımda dünya markası olma vizyonu doğrultusunda her alandaki yatırımlarına ara vermeden devam eden ODE, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nin ısı ve su yalıtımını gerçekleştiriyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan 3. Havalimanı’ndan sonra şehir hastanelerinin de tercihi olmaya devam eden ODE Yalıtım, kamu-özel sektör işbirliğinin en iyi örneklerinin sergilendiği birçok şehir hastanesinin de ısı ve su yalıtımını gerçekleştiriyor.

Kayseri Şehir Hastanesi’nin ısı ve su yalıtımında tercih edilen marka olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını anlatan ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker, “ Yalıtım sektöründe 30 yıllık bir geçmişimiz var. Bu geçmişin verdiği güçle yolumuza daha da büyüyerek devam ediyoruz. Başta Türkiye’nin ilk şehir hastanesi projesi olan Kayseri Şehir Hastanesi olmak üzere ülke genelinde yapımı devam eden birçok şehir hastanesinin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz. Hastanenin ısı ve su yalıtımında kullanılan ODE membran, kauçuk, cam yünü levha, cam yünü boru, taş yünü levha ve boru ürünlerimiz sayesinde; 5 yıldızlı otel konforundaki tasarımın önemli bir unsurunu en iyi şekilde tamamladık” dedi.

Çin ve Almanya arasındaki en büyük üretici olacağız

ODE Yalıtım’ın 2015 yılından beri büyük bir yatırım atağında olduğunu anlatan Ali Türker, “Eskişehir’de yatırımımıza geçtiğimiz yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ara vermeden devam ettik. Tamamlandığında 100 milyon TL’ye mal olacak bu tesisimizin ilk fazında da üretime Mart ayında başladık. Eskişehir fabrikamız tamamlandığında ODE’yi teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın en büyük üreticisi konumuna getirecek. Sektördeki liderliğimizi, Eskişehir fabrikamızla beraber artan yüksek üretim kapasitemizle birleştirerek, ihracatta da atılım yapmayı ve önümüzdeki 4 yıl içinde ihracatımızı % 100 arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kurum Haberi





