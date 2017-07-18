Şehit Aileleri Derneği’nden Tuğgeneral Teke’ye ziyaret

Tuğgeneral Ercan Teke’ye dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, şehit aileleri ve gazilerin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğin vurgulayarak “Vatan savunması sırasında şehit olan kardeşlerimizin aileleri ve gazilerimiz olarak bir bütün olarak derneğimiz çatısı altında çalışmalar yürütüyoruz. Bu birlikteliğimiz sayesinde toplumsal olaylarda daha çok söz sahibi olmaya ve daha aktif biçimde hareket etme imkânı buluyoruz. Garnizon Komutanımız Tuğgeneral Sayın Ercan Teke’ye de desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Gazi Ahmet Saraç, Yönetim Kurulu Üyelerinden Gazi Selim Özdoğan, şehit eşi Necla Yakut, şehit eşi Zümrüt Demir ve şehit babası Ali Ünal da hazır bulunurken, Tuğgeneral Ercan Teke de ziyaretin anısına Türk Hava Kuvvetleri’ni temsilen kartal maketini heyete takdim etti.

Kurum Haberi

