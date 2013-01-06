Şehit Ailelerinden Vekillere Tepki

Son zamanlarda İmralı ile yapılan görüşmeleri eleştiren Yavuz, “Son zamanlardaki operasyonlarla terör örgütüne büyük darbeler vurulması biz şehit ailelerini gururlandırıyordu ama terör örgütünün elebaşısı olan İmralı canisi ile görüşmelere başlanması şehit ailelerini derinden üzmüştür” diye konuştu.

Geçmişten ders alınmadığının altını çizen Yavuz, “Geçmişte de müzakereler yapılmıştı ve hatırlanacağı üzere terör örgütü bu müzakerelerden Habur’daki örnekte görüleceği gibi güçlenerek çıkmıştı. Diğer taraftan bu vatan için bedel ödeyerek çocuklarını şehit veren, çatışmalarda bir uzvunu kaybeden bizler, ‘Bunlar olsun diye mi şehit verdik ve gazi olduk?’ diye feryat ediyoruz. Bu feryatlarımız duyulmadan İmralı ile pazarlık yapılıyor. Bir gün sonra ise terör örgütünün milletvekilleri İmralı’ya gidiyor ve ne konuşulduğu bilinmeden 5 saat orada kalıyor. Bu tür görüşmeler terör örgütünün her zaman güçlenmesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

TBMM’de yaşananlara da değinen Yavuz, BDP’li milletvekillerine tepki göstermeyen milletvekillerini eleştirerek, “Meclis'imizde bulunan diğer milletvekilleri terör örgütü milletvekillerinin konuşmasına yumuşak cevap vererek bir grup çapulcunun üstesinden gelememiştir. Bütün milletvekillerini şehit aileleri ve gaziler olarak şiddetle kınıyoruz. Türk milletine yakışır bir şekilde dimdik çalışılması çağrısında bulunuyoruz. Terör örgütü milletvekillerine karşı boyun eğmeyin” açıklamasını yaptı.