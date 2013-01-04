Şehit Ailelerine Vefa Yemeği

Özel bir şirket tarafından düzenlenen şehit ailelerine vefa yemeğine Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve çok sayıda şehit ailesi katıldı. Özel bir balıkçı restoranında öğle yemeğinde şehit aileleri ile bir araya gelen Vali Şerif Yılmaz, şehit yakınları ile aile olduklarını söyledi.

Vali Yılmaz, “Biz şehitlerimizin aileleri ile bir aileyiz. Onların her zaman yanında olacağız. Şehit yakınlarımız ile bir araya geliyorduk ama bu şekilde geniş çaplı bir biçimde ilk defa bir aradayız” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, “Düşmanlarımıza birlikte olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu yüzden hep birlikte olmamız gerekir. Düşmanlarımızın sevinmelerine izin vermemeliyiz. Bizi bu ortamda bir araya getirenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.