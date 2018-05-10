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Şehit ailelerini duygulandıran sergi

Kocasinan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışına onur konuğu olarak katılan şehit aileleri, kendilerine verilen hediye ve okunan türküler sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit ailelerini duygulandıran sergi
Kocasinan Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde Kocasinan Halk Eğitim Merkezi izinli ev tekstili kursu ve Kocasinan Olgunlaşma Enstitüsü izinli Rolyef kurslarında yapılan çalışmaların bulunduğu sergi düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılış törenine Vali Süleyman Kamçı, Vali Yardımcıları,  İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, şehit aileleri ve kursiyerler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Vali Süleyman Kamçı “Düzenlenen bu tür kurslar bir yandan bireysel becerileri gerçekleştirirken diğer yandan üretken, daha başarılı, daha mutlu bireyleri topluma kazandırmaya katkı sağlamaktadır. Bu sergi açılışının bir önemli yanı da onur konuklarımız olan şehit ailelerimizin aramızda bulunmasından kaynaklanmaktadır” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "İlimizde gençlerin, özellikle de bayanların meslek sahibi olmaları konusunda Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Olgunlaştırma Enstitülerimizde açılan kurslarımız büyük ilgi görüyor. Kayseri'de Ocak ayı itibariyle 85 alanda 5021 kurs açılarak 106 bin 612 kişi kurslara katılmıştır. Bu kurslar ev hanımlarımızın ekonomiye katkı sağlaması anlamına gelmektedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından şehit ailelerine öğrenciler tarafından yapılan rölyef eserler hediye edildi. Törende öğrencilerin seslendirdiği türküler şehit ailelerini duygulandırdı.
İHA
 
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