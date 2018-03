Şehit Aileleriyle İftarda Buluştular

Şehit ailelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından evlerin verildiği TOKİ bölgesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir iftar düzenlendi. Çok sayıda şehit ailesi ve gazinin katıldığı iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Yavuz da katıldı.

İftara katılan şehit aileleri ve bölgedeki diğer vatandaşlarla yakından ilgilenen ve herkese tek tek "Hoş geldiniz" diyerek ellerini sıkan, hal hatır soran Başkan Mehmet Özhaseki, sorunları dinledi, fotoğraflar çektirdi ve "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Orucun açılması ve duaların ardından bir konuşma yapan Başkan Özhaseki, bu iftarların her yıl gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi:

"Her sene burada iftar etmek için sözleştik. Şehit ailelerinin dualarını almak istiyoruz. Dualarını alalım ki ramazanımız bereketli geçsin. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamanın bedelini hepimiz ödemişiz. Hepimizin ailesinde mutlaka bir şehit vardır. Çocukluğumuz harp hatıralarını dinleyerek geçti. Bugünlere geldik. Bu kadar nimetin olduğu bir ortamı dünya hiç görmedi ama fitne, fesat odakları durmuyor. Bayrağımız hür bir şekilde dalgalansın, ezanımız beş vakit okunsun diye ahdetmişiz. Bunun için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa hepimiz öderiz. Belediye olarak şehit ailelerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz, bunu borç olarak görüyoruz. Şehit ailelerimizin evlatları gittiyse burada bir evlatları var, biz onların yanındayız, yüzleri bizimle gülsün diye gayret ediyoruz. Onların emanetleri bizim emanetimiz diye bakıyoruz, onların yetimi varsa hepimizin yetimi diye bakıyoruz" dedi.

20 Mayıs 2003'te Tunceli'de 20 yaşında iken operasyon sırasında şehit olan Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan da bir konuşma yaparak iftar sofrasını bir cennet sofrasına benzetti ve şehitlerimizin de yanımızda olduğunu dile getirdi. Şehit Babası Hasan Urhan, "Şehit analarımızın ciğerleri delik, ama bu sofra, bu manzara şehit ailelerimizi tedavi ediyor" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yakut, "Şehitlerine ve gazilerine sırtını dönenler vatanına, bayrağına ve milletine de yüz çevirenlerdir. Bir milletin şehitlerine ve gazilerine göstereceği en öncelikli vefa şehit yakınlarına ve gazilerine sahip çıkmaktır. Bu yüzden her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

İftarın ardından Başkan Özhaseki ve milletvekillerine Bingöl'de şehit düşen Namık Durmaz'ın ağabeyi Mehmet Durmaz'ın evinde çay ikram edildi.