Şehit Babası Şehitlikte Canına Kıymak İstedi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit'in baba sı Mustafa Koçyiğit, oğlunun Kartal Şehitliğindeki kabri başında intihar etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, 2010 yılında Tunceli'de şehit olan Kemal Koçyiğit'in babası Mustafa Koçyiğit (57), sabah saatlerinde şehitliğe gelerek oğlunun kabri başında bir süre dua etti. Daha sonra yanında getirdiği tabancayı çıkarıp ateşleyen Mustafa Koçyiğit, karın boşluğunun sol tarafından yaralandı.

Şehitlikte görevli askerlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Mustafa Koçyiğit'e ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansla ErciyesÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan şehit babası Mustafa Koçyiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kemal Koçyiğit, Tunceli'nin Nazimiyeilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 30 Nisan 2010'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit'in cenazesi, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Kartal Şehitliğinde toprağa verilmişti